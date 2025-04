Foto: Miguel Bastos - Antena 1

O antigo líder dos American Music Club atua, esta sexta-feira à noite, no Auditório de Espinho, acompanhado de alunos da escola profissional de música e do conservatório de Braga.



O concerto realiza-se no Auditório de Espinho a partir das 21h30. Repete-se sábado no Theatro Circo, em Braga.