"Mateus Fest". Feira de São Mateus vai passar a ter um festival de verão

A edição deste ano da Feira de São Mateus, a 632ª, vai decorrer entre 1 de agosto e 8 de setembro, sendo que o “Mateus Fest” está agendado para dia 3 de agosto, um sábado.



A organização do evento ainda não divulgou o cabeça de cartaz do festival, mas avança já com alguns nomes, entre os quais Gavin James, Fernando Daniel ou Hybrid Theory.



Além desta novidade, a Feira de São Mateus vai continuar a oferecer as já tradicionais festividades e atrações, sendo também marcada pelo intenso e ativo programa desportivo “Viseu – Cidade Europeia do Desporto 2024”. O público mais jovem e ligado às novas tecnologias volta a ter uma particular atenção com a 3.ª edição do torneio de Gaming.



Presente na BTL, na apresentação do programa da feira, o autarca de Viseu sublinhou a importância de todos os anos garantir uma novidade: "Queremos sempre inovar e, a cada edição, refrescarmos este grande evento nacional, que é a Feira de São Mateus, procurando, por outro lado, dar resposta a todos os públicos".





"Este ano, além do Festival de Verão, temos outro fator distintivo, que é o facto de a Feira se associar ao programa do Viseu – Capital Europeia do Desporto 2024’s, algo que nos deixa bastante satisfeitos e com a certeza de que voltaremos a ter uma Feira de São Mateus marcada pelo sucesso", acrescentou.



Também presente na apresentação do evento, Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade organizadora da Feira de São Mateus, salientou que “já era tempo de o interior do país ter um festival para os seus jovens e para aqueles que nos visitam no verão.”



Este ano e incluído no programa "Viseu – Capital Europeia do Desporto 2024", destaca-se a 41ª Meia Maratona de Viseu, a primeira edição do passeio de BTT Feira de São Mateus e terceira edição do Torneio de Padel.



A edição deste ano dará, igualmente, continuidade à certificação de sustentabilidade pela Biosphere Portugal, um processo iniciado em 2023 e que tornou a Feira de São Mateus no primeiro evento do género, em Portugal, a receber a certificação de sustentabilidade.