"Mato Seco em Chamas" distinguido no Festival Caminhos do Cinema Português

O filme "Mato Seco em Chamas" foi o vencedor do Grande Prémio do Festival Caminhos do Cinema Português, que ontem terminou em Coimbra. "Alma Viva", que representa Portugal na corrida aos Óscares, conquistou 5 prémios.