Mealhada, Penacova e Mortágua unem-se para mostrar Mata Nacional do Bussaco

O Bussaco Trail Challenge, que irá decorrer no dia 08 de maio na Mata Nacional do Bussaco, foi apresentado ao final da manhã de hoje, em conferência de imprensa que decorreu no Palace Hotel do Bussaco.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, este evento é mais uma forma de divulgar a região e de dar mais um passo na ligação dos municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua.

"Os três municípios serão mais fortes se trabalharem em conjunto, se estiverem ao lado da Mata do Bussaco e da Fundação da Mata do Bussaco", considerou.

Também o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, sublinhou que os três municípios só têm a ganhar se estiverem unidos, especialmente em torno do Bussaco e de todo o seu património envolvente, quer natural, quer histórico.

"Este evento vai ser, com certeza, um sucesso e vai servir para mostrar, a quem ainda não conhece, este fantástico património. Mealhada, Mortágua e Penacova estarão, a partir de hoje, cada vez mais unidos em projetos comuns, porque os desafios para o futuro terão de ser atingidos a três e não individualmente", sustentou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal, também evidenciou a riqueza do património natural e histórico comum aos três concelhos.

"Só faz sentido se os três concelhos se unirem e se coordenarem em todas as atividades em torno da marca Bussaco, que deve ser por nós fortalecida e divulgada", acrescentou.

Nesta ocasião, o presidente do conselho diretivo da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte, sublinhou que esta é uma prova que permitirá estar "na vanguarda do desporto, aliado ao turismo da natureza".

O Bussaco Trail Challenge é uma iniciativa da Fundação Mata do Bussaco, organizada pela associação Trilhos Luso Bussaco, contando com o apoio dos Municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua.

Realiza-se no âmbito de uma candidatura cofinanciada pelo Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos - PROVERE, submetida pelo consórcio iNature, do qual a Fundação Mata do Bussaco faz parte.

A prova terá quatro distâncias: 10, 17, 30 e 45 quilómetros.

De acordo com a associação Trilhos Luso Bussaco, ao todo já estão contabilizadas cerca de mil inscrições para estas provas, que arrancam todas a partir do Pavilhão do Luso.

A primeira prova a sair é a mais longa, com início marcado para as 08:00, de 08 de maio.

A prova dos 30 quilómetros faz parte do calendário da Taça de Portugal de Trail.