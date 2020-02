Médicos "descobrem" Termas do Centro em Duas Rodas

A iniciativa, parceria da Rede com o Clube Médico de Mototurismo, vai levar um total de 35 participantes "a descobrir, ou redescobrir" as Termas de Luso e as Termas da Curia, com passagem também pelas Termas de Vale da Mó, nos dias 07 e 08 de março.

A ação "Termas Centro em Duas Rodas" insere-se no ciclo de animação "Viva Termas Centro", promovido pela rede Termas Centro nas suas estâncias termais.

O ciclo desenvolve-se a partir de três eixos, que levam os participantes a conhecer a rede cultural que envolve as Termas, a explorar o seu território e património e a desfrutar de novas experiências.

"Os profissionais da saúde ficarão a conhecer de forma mais pormenorizada os benefícios terapêuticos e profiláticos destas estâncias das Termas Centro. Ao mesmo tempo, terão oportunidade de apreciar a beleza das envolvências paisagísticas das Termas e degustarão a distintiva gastronomia da região", revelou a Rede em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A iniciativa "Termas Centro em Duas Rodas" terá sequência com mais cinco etapas, que levarão os médicos a algumas das mais emblemáticas estâncias termais da região, garante a Rede.

"Sabendo dos benefícios que as termas podem ter para os nossos doentes, não poderia deixar de aceitar este convite que nos foi formulado pelas Termas Centro. Divulgar as termas, de uma forma descontraída, como a que ocorre em passeios de mota, é sem dúvida uma oportunidade apelativa para celebrarmos o 7.º aniversário do nosso clube", sublinha Rui Rodrigues, presidente do Clube Médico de Mototurismo.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projeto são as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Bicanho, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.