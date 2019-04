"Mektoub, Meu Amor: Canto Primeiro", os amores de praia e a idade adulta

DR

Mektoub quer dizer destino. Abdellatif Kechiche, o mesmo realizador que há 5 anos venceu em Cannes a Palma de Ouro com ''A Vida de Adele'', lança-se agora num filme que considera ser um hino à vida, à luz e à beleza.



O cineasta franco-tunisino inspirou-se no livro de François Bégaudeau, numa adaptação livre do romance mas que não é a autobiografia do realizador.