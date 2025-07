Melgaço vai ser capital do cinema de documentário

Estão representados 23 países e há mais de 30 filmes para ver.





Os documentários a projetar seguem o tema da edição deste ano, explica, à Antena 1, Patrícia Nogueira, da direção do festival.Até domingo, MDOC - Festival Internacional de Documentário. No encerramento destacar a estreia do filme "O Homem do Cinema", de José Vieira, uma homenagem a Jean-Loup Passek, que fundou o Museu do Cinema, na vila minhota de Melgaço.