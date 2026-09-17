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Memorial de homenagem aos presos políticos da prisão de Caxias. Obra pública de Graça Morais para Oeiras

Memorial de homenagem aos presos políticos da prisão de Caxias. Obra pública de Graça Morais para Oeiras

A construção do Memorial da Liberdade está a avançar em Oeiras para se tornar um ponto de encontro e reflexão sobre a luta contra a ditadura e o 25 de Abril. O espaço vai ter um painel de azulejos de homenagem aos presos políticos da Prisão de Caxias, da autoria da pintora Graça Morais.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Memorial da Liberdade,Oeiras,Painel,Graça Morais Fotografias: Arlinda Brandão RTP Antena 1

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A obra pública tem por base um cartão desenhado e pintado a carvão e pastel sobre papel, com rostos e corpos que simbolizam a dor e sofrimento, mas também a força da luta contra o medo e a esperança.
O Painel de azulejos com as dimensões de 6m x 20m está pronto e vai posteriormente ser colocado num lugar de destaque junto à antiga prisão política de Caxias. Foi construído tendo por base um cartão de 1,50m x 5m, desenhado e pintado a carvão e pastel sobre papel.

Em declarações à rádio pública, a pintora Graça Morais diz que o Memorial vai transformar-se "num encontro de pessoas. Por isso vai ser uma especie de jardim com bancos onde as pessoas se podem encontrar. Podem pensar. Podem refletir e isto é de uma grande responsabilidade para mim".

A artista orientou de perto a passagem do desenho para a cerâmica deste Painel de azulejos da Fábrica Viúva de Lamego que já está pronto e que vai integrar o Memorial da Liberdade que está a nascer em Oeiras "fui à Fábrica Viúva de Lamego. Pontualmente iá lá para orientar os pintores, sobretudo um jovem pintor que é bastante bom. E fomos primeiro ver as provas de cor. É para ficar uma obra que eu tenha vaidade nela. E que as pessoas também se sintam bem".

Graça Morais conta que esta obra nasceu de um desafio do presidente da Câmara de Oeiras: "Ele há anos que me andava a pedir para fazer uma obra pública em Oeiras. Eu tenho muito respeito pela obra pública que tem que interagir com as pessoas que a vêem. Porque é vista por milhares de pessoas".
Uma homenagem
O painel é uma homenagem a mulheres e homens que lutaram e sofreram, dentro e fora da cadeia, para que fosse possível a concretização do 25 de Abril de 1974.

A artista considera que é uma grande responsabilidade que lhe foi entregue: "Porque eu não quis fazer uma ilustração dos presos politicos; foram dez mil presos políticos naquela prisão de Caxias. E eu não ia meter nesta dimensão o rosto desses presos. Então o que tentei comunicar às pessoas, são rostos anónimos, rostos que não são retratos. De um certo sofrimento, certos traumas e ao mesmo tempo há pontos de esperança".

Graça Morais explica ainda que sente "uma grande dívida em relação a essas pessoas. Essas pessoas que na clandestinidade foram presas, foram torturadas. Perder a liberdade já em si é horrível. Devo a essas pessoas a minha liberdade como Mulher. E o maior direito que nós temos é o direito a ter um pensamento livre. E esse pensamento transformar-se em Obra", afirma a pintora.
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