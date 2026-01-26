Memorial "Janelas de Liberdade" sobre Nuno Teotónio Pereira inaugurado sexta-feira em Lisboa

Criado pela artista Irene Buarque com elemento escultórico do arquiteto Tiago Montepegado e produção da Ratton Cerâmicas, o memorial resulta de um diálogo artístico com desenhos realizados por Nuno Teotónio Pereira durante o período em que esteve preso no Forte de Caxias, de 1973 a 1974, para um projeto de edifício que nunca chegou a ser construído.

O conjunto que convoca memória, cidadania e resistência à ditadura, é composto por oito painéis que estruturam a intervenção intitulada "Janelas de Liberdade", através da qual Irene Buarque trabalha pormenores desses desenhos, integrando-os num dispositivo visual que remete simbolicamente para o tempo da ditadura, descreve um comunicado da galeria lisboeta.

No alçado frontal, os fragmentos dos desenhos do arquiteto surgem enquadrados pelas "janelas" criadas pela artista, funcionando como "metáfora do encarceramento e da vigilância", e no alçado tardoz, um painel contínuo de azulejo pintado a azul cobalto acolhe um excerto do primeiro discurso proferido por Nuno Teotónio Pereira já em liberdade, no 1.º de Maio de 1974, no estádio que ganhou o mesmo nome, em Lisboa.

Nesse discurso, o arquiteto sublinhava a centralidade da cidadania ativa na construção de uma democracia, afirmando a necessidade de "construir uma sociedade onde não existam mais aparelhos repressivos" e "entraves à liberdade de pensamento", defendendo que "a realização de uma vida pessoal passa pela construção dessa sociedade nova".

"Não nos podemos contentar com meias soluções, nós temos de ir até ao fim", declarou então Nuno Teotónio Pereira, num apelo à participação coletiva e ao compromisso político, palavras agora integradas no espaço público através da intervenção artística cujo projeto nasceu pela iniciativa da Galeria Ratton em 2022, quando da exposição "Geometrias Variáveis", na altura da celebração do centenário do nascimento do arquiteto, e é agora concretizado, disse fonte da galeria contactada pela agência Lusa.

Segundo a informação sobre o projeto, o memorial propõe uma leitura contemporânea da obra e do pensamento de Nuno Teotónio Pereira, cruzando arquitetura, arte e memória histórica, num gesto que procura "prolongar no presente os valores de liberdade, justiça social e responsabilidade cívica que marcaram a sua ação pública".

Nuno Teotónio Pereira, nascido em Lisboa, formou-se em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, foi autor e coautor de dezenas de projetos, e também um histórico defensor de direitos cívicos e políticos durante a ditadura salazarista.

São da sua autoria - ou em coautoria com arquitetos como Nuno Portas, Bartolomeu Costa Cabral e João Braula Reis - o Bloco das Águas Livres, classificado em 2012 como monumento de interesse público, a Torre de Habitação Social nos Olivais Norte, o chamado Edifício "Franjinhas" e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, projetos realizados em Lisboa, distinguidos com prémios Valmor.

O memorial "Janelas de Liberdade" - que será inaugurado na sexta-feira às 11:00, no Campo Grande - foi concretizado com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de Freguesia de Alvalade e da Universidade Lusófona, indicou a Galeria Ratton.