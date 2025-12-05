Cultura
Menino indiano de três anos é xadrezista mais novo de sempre na FIDE
Sarwagya Singh Kushwaha, nascido em 2022, tornou-se a pessoa mais jovem da história a obter um rating oficial da Federação Internacional de Xadrez. O recorde anterior pertencia ao compatriota Anish Sarkar, que detinha o título desde o ano passado.
Com três anos, sete meses e 20 dias de idade, Sarwagya Singh Kushwaha obteve um rating rápido de xadrez de 1572, após ter vencido cinco jogadores classificados pela FIDE em seis jogos - o requisito necessário para que seja atribuída uma classificação.Duas das suas vitórias foram contra o xadrezista indiano Abhijeet Awasthi. O rating é avaliado pelas vitórias ou empates obtidos nas partidas.
Kushwaha já participou em quatro torneios fiscalizados pela FIDE, tendo o mais recente sido Ajit Kasliwal Memorial All India Open FIDE Rapid Rating, realizado a 23 de novembro, onde venceu o xadrezista de 20 anos, Yogesh Namdev, que tinha um rating rápido de 1730 até à sua derrota.
Ao jornal The Indian Express, o pai Siddharth revela que o filho começou a jogar xadrez aos dois anos e meio e que treina quatro a cinco horas por dia. “Nós incentivámo-lo a jogar xadrez no ano passado porque percebemos que ele tinha uma cabeça como uma esponja e aprendia as coisas muito rapidamente”, relata.
Já Akshat Khamparia, mestre internacional e organizador do comité de xadrez do Estado indiano de Madhya Pradesh, onde Kushwaha treina, espera que a criança seja “o grande-mestre [de xadrez] mais novo do mundo”.O título pertence ao americano Abhimanyu Mishra, que obteve o título aos 12 anos.
A Índia é uma das principais potências no xadrez, contando com 11 nomes no top 100 internacional, com campeões como Arjun Erigaisi, que tem um rating de 2775.
O xadrezista com maior rating mundial é o norueguês Magnus Carlsen, que tem um rating rápido de 2824 e é detentor do título de grande-mestre desde 2004.
Em Portugal, o xadrezista com maior rating (2511) é Jorge Viterbo Ferreira, um dos três grandes-mestres portugueses no ativo, tendo obtido o título em 2018.
