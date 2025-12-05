Menino indiano de três anos é xadrezista mais novo de sempre na FIDE

Duas das suas vitórias foram contra o xadrezista indiano Abhijeet Awasthi. O rating é avaliado pelas vitórias ou empates obtidos nas partidas.



Meet Sarwagya Singh Kushwaha, 3-year-old from Madhya Pradesh who's the youngest rated chess player in history



O título pertence ao americano Abhimanyu Mishra, que obteve o título aos 12 anos.



Com três anos, sete meses e 20 dias de idade, Sarwagya Singh Kushwaha obteve umrápido de xadrez de 1572, após ter vencido cinco jogadores classificados pela FIDE em seis jogos - o requisito necessário para que seja atribuída uma classificação., tendo o mais recente sido Ajit Kasliwal Memorial All India Open FIDE Rapid Rating, realizado a 23 de novembro, onde venceu o xadrezista de 20 anos, Yogesh Namdev, que tinha umrápido de 1730 até à sua derrota.Ao jornal. “Nós incentivámo-lo a jogar xadrez no ano passado porque percebemos que ele tinha uma cabeça como uma esponja e aprendia as coisas muito rapidamente”, relata.Já, mestre internacional e organizador do comité de xadrez do Estado indiano de Madhya Pradesh, onde Kushwaha treina,A Índia é uma das principais potências no xadrez, contando com 11 nomes no top 100 internacional, com campeões como Arjun Erigaisi, que tem um rating de 2775.O xadrezista com maiormundial é o norueguês Magnus Carlsen, que tem umrápido de 2824 e é detentor do título de grande-mestre desde 2004.Em Portugal, o xadrezista com maior(2511) é Jorge Viterbo Ferreira, um dos três grandes-mestres portugueses no ativo, tendo obtido o título em 2018.