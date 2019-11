Mental - Festival da Saúde Mental começa hoje em Lisboa e chega ao Porto no dia 21

A sessão inaugural da 3.ª edição do Mental -- Festival da Saúde Mental está marcada para hoje, mas a programação "inicia-se formalmente para o grande público" no sábado, estendendo-se o programa de Lisboa até ao dia 16, enquanto, no Porto, o Mental decorrerá nos dias 21, 22 e 23 de novembro, de acordo com a informação disponível no `site` oficial da iniciativa.

Durante o festival serão exibidos 21 filmes, a maioria dos quais curtas-metragens de ficção e documentário, "mais do dobro da edição anterior". As sessões de cinema irão decorrer nos dias 07, 11, 12 e 13 de novembro, no Cinema City Alvalade, em Lisboa, e nos dias 22 e 23 no Auditório da Casa das Artes, no Porto.

Além disso, haverá também uma mostra de filmes de animação, o Mental Júnior, no dia 16 de novembro, na Fábrica do Braço de Prata.

Aos mais novos é dedicada também a programação deste sábado, com as peças de teatro "Agir na Vida", às 15:00, e "Escada Acima...Escada Abaixo", às 17:00, no Auditório Orlando Ribeiro, em Telheiras.

A programação do festival, que inclui outros espetáculos de teatro, dança e música irá decorrer, além do Auditório Orlando Ribeiro, em locais como a Casa da Imprensa e o Espaço Atmosfera M.

Nos debates, que se realizam logo após as sessões de cinema dos dias 08, 09 e 10, em Lisboa, e 22 e 23, no Porto, serão abordadas questões como o `Burnout`, o `FOMO` (Fear Of Missing Out -- medo de deixar escapar algo, em português) e as Demências.

O Mental foi criado em 2017, com o "objetivo primordial falar claro e claramente sobre saúde mental" e "a plataforma escolhida é a cultura no seu sentido mais lato e as artes em particular, veículos extraordinários para o combate ao estigma, vergonha e falta de informação pública e geral".

A programação completa do festival, que conta com a coprodução da Direção-Geral de Saúde, através do Programa Nacional para a Saúde Mental, pode ser consultada em www.mental.pt.