MEO alvo de ataque em massa garante que não houve acesso a dados de clientes

Em comunicado enviado à agência Lusa, a MEO referiu que foi alvo "de um ataque em massa que provocou congestionamento e degradação da rede internacional".



"Foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço, referiu a MEO.



A operadora garantiu ainda que o ataque "não resultou qualquer intrusão nem acesso a dados da MEO e seus clientes".



"A MEO mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços", concluiu na mesma nota.



O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou nas últimas horas vários relatos de avaria em serviços da MEO, Vodafone, NOS ou Digi, entre outros.