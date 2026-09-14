Cultura
MEO alvo de ataque em massa garante que não houve acesso a dados de clientes
A MEO adiantou esta segunda-feira que foi alvo de um "ataque em massa" que causou constrangimentos nos seus serviços, garantindo que conseguiu "controlar rapidamente a situação" e que a intrusão não resultou em acesso a dados de clientes.
Em comunicado enviado à agência Lusa, a MEO referiu que foi alvo "de um ataque em massa que provocou congestionamento e degradação da rede internacional".
"Foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço, referiu a MEO.
A operadora garantiu ainda que o ataque "não resultou qualquer intrusão nem acesso a dados da MEO e seus clientes".
"A MEO mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços", concluiu na mesma nota.
O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou nas últimas horas vários relatos de avaria em serviços da MEO, Vodafone, NOS ou Digi, entre outros.
"Foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço, referiu a MEO.
A operadora garantiu ainda que o ataque "não resultou qualquer intrusão nem acesso a dados da MEO e seus clientes".
"A MEO mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços", concluiu na mesma nota.
O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou nas últimas horas vários relatos de avaria em serviços da MEO, Vodafone, NOS ou Digi, entre outros.