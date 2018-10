Partilhar o artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory Imprimir o artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory Enviar por email o artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory Aumentar a fonte do artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory Diminuir a fonte do artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory Ouvir o artigo Merc`Art regressa com 30 artistas e obras inéditas num contentor da LX Factory

Tópicos:

Alexandra, Barrote D, Isabel, LX Factory, Mer Art Bina Tangerina Flix, Peixe Rita Rovisco Sofia Taboada Teresa Canto Noronha, Sónia Godinho,