MFA Lisboa abre 12 exposições de fotografia em oito espaços da cidade

Em terceira edição, a iniciativa tem início no sábado, no Mercado da Ribeira, onde serão apresentadas, a partir das 12:00, várias telas de grande formato com imagens de cada uma das exposições.

Às 19:00, no mesmo local, a Galeria Imago inaugura "República", de António Pedrosa, com curadoria de Noora Mänty, em parceria com a Galeria da Estação, de Braga.

No mesmo dia, no espaço CC11@Imago, Pedro Rocha apresenta "Brava", projeto premiado na Bienal de Vila Franca de Xira.

Os Jardins do Bombarda recebem no domingo quatro inaugurações às 16:00: "Passos em Volta", de Valter Vinagre, que reúne cerca de 70 imagens do fotógrafo Eduardo Gageiro (1935-2025) do espólio da Câmara de Torres Vedras, e "Blessed Ground", em que Ricardo Lopes documenta o impacto da extração de ouro em Moçambique, numa mostra com curadoria de António Pedrosa.

No mesmo espaço, "Almas em Cura", com curadoria de José Soudo, apresenta reproduções do acervo fotográfico do antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, enquanto na mostra "Cante", Ana Baião revela um trabalho de dez anos dedicado ao património imaterial do cante alentejano, com curadoria de António Pedro Ferreira e João Mariano.

A 10 de setembro, o Mercado de Campo de Ourique inaugura duas exposições desta edição da MFA às 18:00: na loja 26, João Paulo Barrinha apresenta "A Fabulosa Máquina de Fazer Parar o Tempo", resultado do Walking Camera Project, e nas bancas 8 e 9, Sandra Teixeira expõe "Natureza (Re)Construída", uma reflexão sobre os ciclos de transformação da natureza.

No dia 11, também às 18:00, os pavilhões da Mitra recebem três novas propostas: a galeria Adorna, do Porto, apresenta "Da Representação à Auto-Representação", com obras de 54 artistas, José Sarmento Matos mostra "Jamaika", retrato do Bairro da Jamaica, no Seixal, com curadoria de Magda Pinto, e apoio da Leica Gallery Porto, e Paulo Alexandrino expõe "Tristesse", conjunto de 37 fotografias do seu livro homónimo.

A 17 de setembro, à mesma hora, a Casa da Imprensa acolherá "Monochrome 50", primeira individual de Fernando Negreira, que reúne imagens captadas entre 1975 e 1980, em paralelo com a sua atividade no fotojornalismo.

Este ano, a 3.ª edição da MFA Lisboa concentra-se em seis locais de edições anteriores -- Jardins do Bombarda, Galeria Imago, CC11@Imago, Casa da Imprensa e mercados da Ribeira e de Campo de Ourique -- e acrescenta o Pavilhão de Segurança do Miguel Bombarda e os pavilhões da Mitra aos locais das exposições.