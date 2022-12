Miguel Guedes convidado a dirigir o Coliseu do Porto

O músico, autor e intérprete dos Blind Zero afirmou que este é "um dos desafios mais bonitos" que lhe foi proposto e que, a concretizar-se, tentará "devolver à cidade e ao Coliseu uma pequena parte" do que lhe foi dado.

"É verdadeiramente um desafio muito bonito e que me permite devolver ao Coliseu um pouco daquilo que o Coliseu sempre me deu desde criança. Tive oportunidade de no Coliseu me formar e do ponto de vista simbólico e material, foi sempre um espaço de cultura da cidade que mais me marcou na infância e adolescência", afirmou.

Depois da nomeação em março de 2020 de Mónica Guerreiro, pelo Ministério da Cultura, sucede agora o nome de Miguel Guedes, a convite da autarquia portuense.

A nomeação terá ainda de ser deliberada em Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu, que deverá ser convocada para o início do próximo ano, adiantou a Câmara do Porto.

Ainda sem querer avançar com grandes detalhes, Miguel Guedes afirmou que o Coliseu do Porto tem de ser "um espaço referencial" não só na cidade, como a nível nacional e europeu, sobretudo, pela sua "enormíssima história".

"O passado do Coliseu é um passado riquíssimo, histórico e de ligação umbilical à cidade do Porto e à Área Metropolitana do Porto. Nada me importa mais do que assegurar e reforçar o interesse público e a ligação do Coliseu às pessoas da cidade, com uma projeção nacional que uma casa como o Coliseu deve ter", referiu.

Lembrando que este é um "momento de enorme responsabilidade e exigência", o músico disse ser "tempo de avançar", apesar das "inquietações e dúvidas" que pairam sobre aquele espaço cultural.

Músico, autor e intérprete, Miguel Guedes nasceu no Porto e é diretor da Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes e Executantes (GDA).

Desde 2014, é colunista semanal de política no Jornal de Notícias e comentador de política no Porto Canal.

Miguel Guedes é cronista e conferencista em temas relacionados com as áreas da política, cultura, desporto e ciências sociais, tendo sido colunista semanal no Público, Jornal I e na revista Focus.

Em 2014, foi agraciado com a Medalha Municipal de Mérito da cidade do Porto, Grau Ouro.