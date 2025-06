Miguel Wandschneider é o novo diretor artístico do Centro das Artes José de Guimarães

De acordo com um comunicado da cooperativa cultural vimaranense A Oficina, a colaboração com Miguel Wandschneider - que sucede no cargo a Marta Mestre, agora curadora do Centro Cultural de Belém, em Lisboa - terá uma duração prevista de três anos.

Nascido em Lisboa em 1969, Miguel Wandschneider iniciou a sua atividade de curador em 1997, com a exposição "Ernesto de Sousa: Revolution My Body", na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo assumido o cargo de diretor artístico da Culturgest, entre 2004 e 2017, onde fez a curadoria de numerosas exposições.

Mais recentemente, foi curador de exposições de Ana Jotta no CCA Wattis Institute, em São Francisco, na Kunsthalle de Zurique, e no Wiels, em Bruxelas, e em 2012 foi nomeado para o Walter Hoops Award for Curatorial Achievement, atribuído pela Menil Foundation em Houston.