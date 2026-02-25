Mike Patton confirma fim dos Faith No More

Em pausa desde 2021, ano em que cancelaram uma digressão devido à pandemia de covid-19, o futuro dos Faith No More mostrava-se até agora incerto, mas esta semana Mike Patton veio confirmar aquilo que os fãs já suspeitavam há algum tempo: a bandanorte-americana de metal alternativo, conhecida pelos êxitos "Epic" e "Easy", não deverá voltar ao ativo.



À conversa com Kyle Meredith, num podcast da estação de rádio WFPK, o vocalista da banda reconheceu que os últimos concertos dos Faith No More, em agosto de 2016, já tinham sabor a despedida, embora ele "ainda não o percebesse na altura".





"Eu acho que todos nós o sentíamos, de certa forma, mas não o expressávamos", disse. "Quando já estás numa banda ou num círculo musical há muito tempo há sempre algo, no fundo da tua cabeça, que diz 'pronto, talvez seja este o fim'”, admitiu.





Mostrando-se resolvido com o rumo que a banda tomou, Patton acrescentou que esse inerente sentimento de desfecho "não é algo triste", encara-o apenas "como um sinal" de que está "presente no momento e que o aprecia enquanto ainda dura".





O artista de 58 anos, que já integrou inúmeras grupos e produções musicais, incluindo a banda Mr. Bungle e o supergrupo Tomahawk, assumiu que, ao longo da sua carreira, se debateu várias vezes com um conceito a que davam a denominação de “projeto paralelo", como se ele alguma vez tivesse tido um principal.





"Eu nunca tive um projeto principal. Houve uns, como os Faith No More, nos quais investi mais tempo, em digressão, a promovê-los, mas tudo aquilo em que eu trabalhei teve exatamente a mesma importância para mim. Simplesmente essa perceção não era partilhada pelo público que, por alguma razão, precisa de estabelecer hierarquias para se sentir melhor", disse no podcast de Kyle para o site "Consequence".



Para contrastar com o interminável hiato dos Faith No More, Tomahawk regressam aos palcos este ano. O supergrupo de rock experimental e alternativo atua este verão, pela primeira vez em 13 anos, numa digressão que vai passar apenas pelos Estados Unidos e que celebra um quarto de século da formação da banda.



Já no início deste ano, Mike Patton deu concertos na América do Sul com a sua banda dos anos 80 Mr. Bungle. Mas os projetos do vocalista não ficam por aqui, até porque este foi convidado para o podcast de Kyle Meredith sobretudo para falar sobre a sua nova colaboração com os The Avett Brothers.





Sob uma identidade nomeada AVTT/PTTN e com um álbum do mesmo nome, Mike Patton e o grupo dos irmãos Scott Avett e Seth Avett uniram-se para lançar em novembro passado um disco com nove músicas.





O grupo sobe pela primeira vez ao palco no próximo mês, em Ontário, com a promessa de tocar toda a sua discografia, bem como covers e músicas dos projetos, em separado, de Mike Patton e dos The Avett Brothers.