Milhares de checos querem ruas em Praga com nomes de "O Senhor dos Anéis"

O município de Praga pretendia usar nomes de filósofos como Emmanuel Kant, Edmund Hussert ou Jacques Derrida, para designar as artérias da Ilha de Rohan, situada em Vitava, a norte do centro histórico de Praga.





O nome do local deriva de um notável da cidade, Josef Rohan, cujo apelido é igualmente o nome de um dos reinos da Terra Média, onde decorre a ação da saga "O Senhor dos Anéis".





Uma petição lançada na internet na semana passada, apela por isso os responsáveis autárquicos para escolherem nomes que reflitam esta relação com a obra de Tolkien.





"Os cais de Rohan devem ter os nomes de Rohan", afirma a petição.





"Nós, abaixo-assinados, somos de opinião que as ruas deveriam receber nomes de personalidades que vêm ou têm uma forte ligação com o Reino de Rohan, e não de filósofos que nada têm a ver com Rohan", com "todo o respeito" que lhes merece Ludwig Wittgenstein, referem os autores.







"Em que é que Emmanuel Kant contribuiu para a guerra contra as hordas de Saruman?", questionam, referindo-se ao mago dos livros que sucumbe ao mal durante a Guerra do Anel.





"Onde estava Husserl, durante a queda de Westfold?", perguntam, mencionando uma região do reino de Rohan.





Os peticionários insistem ainda que uma das ruas seja batizada como o nome de Éowin, princesa de Rohan e 'Escudeira', uma das responsáveis pela morte do espectro líder dos Nazgûl e chefe dos exércitos do maléfico Sauron, "em resposta à queixa justificada", de que nenhum nome feminino estava previsto para as novas ruas.







Os autores da petição propõem um total de 14 nomes para as ruas, referindo que os restante cinco "devem ser determinados pela Comissão Linguística em colaboração com especialistas na obra de J.R.R.Tolkien".







Ao partilhar este fim-de-semana a petição checa na sua página do Facebook, Zdenek Hrib, conselheiro municipal de Praga pelo Partido Pirata, e antigo presidente da cidade, saudou a iniciativa como "uma ação de muito mérito".

Os checos são conhecidos pelo seu amor pelos universos fantásticos. Em 2021, um recenseamento nacional revelou que mais de 21.000 dos 10.5 milhões de checos se inscreveram como cavaleiros Jedi, guardiães da paz e da justiça na saga Guerra das Estrelas.

A iniciativa checa segue outra, polaca, em que o município da cidade de Varsóvia seguiu a sugestão de residentes de atribuir os nomes Tolkien e Gandalf, um dos heróis da saga do "Senhor doa Anéis", a duas das principais ruas de um bairro denominado Mordor, o nome do reino de Sauron.



Estas duas ruas de Varsóvia foram inauguradas em janeiro de 2023, com imagens de Gandald e do famoso Um Anel.





O bairro de Mordor foi assim batizado de forma informal pelos habitantes de Varsóvia, após ter sido erguido numa antiga zona industrial resconstruída para receber edifícios de empresas e escritórios.







"Esta parte da cidade foi ocupada por jovens empregados de escritório, que se vestem de forma semelhante, muitas vezes em cores escuras, associadas à terra negra do mal", explicou um dos habitantes de Varsóvia. A explicação, contudo, não reúne consenso, com outros a referirem raízes linguísticas.







Também a escolha de Gandalf foi contestada, com alguns membros da autarquia a argumentar que, falando-se de Mordor, deveria ter sido preferido para a toponímia o nome de Sauron.