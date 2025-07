Foto: Ben Stansall - AFP

O cortejo fúnebre percorreu a cidade de Birmingham, no Reino Unido, de onde o músico era natural. As exéquias foram transmitidas em direto na internet. Ozzy Osbourne morreu na semana passada, dia 22. Lutava contra contra a doença de Parkinson. O vocalista dos Black Sabbath e pioneiro do heavy-metal tinha 76 anos.