Milhões de anos mais velho. Descoberto um dinossauro carnívoro anterior ao T-Rex

14 Out, 2019

Embora não seja um jazigo conhecido de fósseis de dinossauros, a Tailândia já foi palco de duas descobertas importantes: a dos gigantes herbívoros Ratchasimasaurus e Sirindhorna. Agora foi a fez de um gigante carnívoro, vários milhões de anos mais velho que o carismático Tiranossaurus Rex.





Investigadores da Universidade tailandesa Nakhon Ratchasima Rajabhat chamaram-lhe Siamraptor suwatiia: Siam, do antigo nome da Tailândia; raptor, como nome latino genérico para os predadores; e suwatiia, do nome do cientista Suwat Liptapanlop, um dos promotores da paleontologia tailandesa.

Segundo a revista científica tailandesa PLoS One , os paleontólogos não encontraram nenhum esqueleto completo, e sim fragmentos de quatro esqueletos diferentes, que no entanto já permitem identificar a nova/velha espécie como parente dos, grupo de espécies carnívoras de dinossauros que terão surgido há 130 milhões de anos e desaparecido há 89 milhões.