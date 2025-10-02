Milton Nascimento sofre de demência revela família
O lendário músico brasileiro Milton Nascimento, de 82 anos, sofre de demência por corpos de Lewy, de acordo com o filho, Augusto Nascimento, numa entrevista publicada na quinta-feira pela revista Piauí.
Cinco vezes vencedor de um Grammy, o cantor e compositor foi diagnosticado com a doença de Parkinson há alguns anos. No final de março, "reparei que o meu pai estava a apresentar um declínio súbito das capacidades cognitivas", disse Augusto Nascimento à revista.
Os exames revelaram que o autor de álbuns de culto como "Clube da Esquina" e "Minas" sofre de demência, uma doença neurodegenerativa que afeta a memória e o humor.
Permanece agora em casa, no Rio de Janeiro, acompanhado por enfermeiros 24h sobre 24h.
Muitas vezes apelidado de "a voz de Deus" no Brasil, Milton Nascimento é conhecido mundialmente pelo seu falsete, pelo seu lirismo e pelas suas colaborações com artistas como Paul Simon e Peter Gabriel.
É considerado uma das maiores figuras da música brasileira, juntamente com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, todos na casa dos oitenta.
A demência por corpos de Lewy é uma das variantes mais comuns da doença.
O comediante Robin Williams sofria dela antes de se suicidar, em 2014. Os seus sintomas são semelhantes aos das doenças de Parkinson e Alzheimer.
Milton Nascimento retirou-se dos palcos aos 80 anos, mas mantinha-se ativo nos estúdios de gravação. Recebeu uma nomeação para os Grammy em 2025 por uma colaboração com a cantora e baixista americana Esperanza Spalding.
