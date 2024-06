Ministra da Cultura apresentou "linhas de programação" das comemorações dos 500 anos de Camões

A apresentação decorreu no Mosteiro dos Jerónimos "o lugar certo" para o fazer, como disse Dalila Rodrigues, e contou com a presença, entre outras personalidades, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e dos ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e da Presidência, António Leitão Amaro.

As celebrações camonianas desenrolar-se-ão em três âmbitos: um de "natureza cívica e cultural", outro "no estudo e na crítica científica" e outro na educação.

"Ao assumir estas linhas de programação, com sentido de responsabilidade em relação às preocupações do presente, a Comissão [das comemorações] procurará dar resposta a todos, sem exceção, que se reivindicam dos valores emancipados da nação, com as suas múltiplas perspetivas de desenvolvimento social e cultural, e que pautam a sua consciência de cidadania pelos valores da justiça, da igualdade e da liberdade", disse a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

Relativamente ao primeiro eixo, cívico-cultural, "diz respeito à necessidade de atribuir um valor paritário às dimensões cívico-cultural, científica e educativa" colocando em "pé de igualdade os instrumentos de criação e comunicação audiovisual, teatros, museus, galerias, bibliotecas escolas e universidades. Para tal, Dalila Rodrigues reconheceu que será decisiva a colaboração de professores, investigadores e criadores artísticos e culturais. e conseguir mobilizar os agentes culturais.

Noutro eixo, "impõe-se envolver, organizar e apoiar, dando visibilidade, também através do recurso a instrumentos eletrónicos, a diversas iniciativas descentralizadas", disse a ministra, referindo a rede de bibliotecas escolares, "e valorizar iniciativas oriundas dos mais diversos quadrantes".