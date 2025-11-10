Ministra da Educação timorense pede apoio para expandir ensino em língua materna

"Qualquer apoio que os nossos parceiros possam oferecer ao programa, seja financeiro, material, de desenvolvimento profissional, de oportunidades de aprendizagem, será bem-vindo", afirmou a ministra, numa intervenção proferida durante um encontro com os parceiros.

O Emuli abrange atualmente 60 escolas a nível nacional e pretende alfabetizar as crianças que não falam as línguas oficiais do país, nomeadamente tétum e português.

Com 16 línguas maternas, incluindo o tétum que se tornou língua oficial, Timor-Leste tem uma grande diversidade cultural e ainda existem muitas crianças que são criadas em língua materna e não falam nem o tétum, nem o português.

Segundo a ministra, o Emuli tem sido eficaz a ajudar as crianças timorenses que não dominam as línguas oficiais a aprender.

"Estamos a observar resultados simultaneamente significativos e duradouros, com as crianças a iniciarem a aprendizagem da leitura e da escrita muito mais cedo do que em qualquer outro tipo de escola ou programa existente no país", salientou na intervenção Dulce Soares.

A ministra defendeu que quando as crianças aprendem na língua que já conhecem é removido um dos principais obstáculos à literacia, porque estão concentradas apenas na "tarefa, por si só exigente, de aprender a ler".

Dulce Soares lembrou que a leitura é um degrau que permite aceder ao conhecimento, mas também às "competências essenciais do século XXI, como pensamento crítico, resolução analítica de problemas, criatividade e comunicação".

"E, naturalmente, em Timor-Leste precisamos de garantir que os nossos estudantes dominam as duas línguas oficiais, tétum e português", disse, salientando que aprender bem a língua materna é a melhor forma de adquirir outras línguas.

"Portanto, se queremos que todos no país falem as línguas oficiais, temos a responsabilidade moral de lançar a tábua de salvação que é o Emuli às nossas crianças rurais que dela necessitam", defendeu a ministra.

Atualmente, o Emuli funciona nos municípios de Lautém, Manatuto e na Região Administrativa Especial de Oecussi-Ambeno.

Em 2026, o Ministério da Educação pretende expandir o Emuli a toda a região de Oecussi e abrir em mais três novas áreas linguísticas.

"Estas extensões e expansões resultam da identificação da necessidade de educação baseada na língua materna pelos próprios líderes escolares e comunidades", acrescentou a ministra.

Dulce Soares disse também que o Emuli já não é um programa apoiado e executado pela UNESCO, tendo sido integrado plenamente no Ministério da Educação e que a partir de janeiro terá um departamento próprio.