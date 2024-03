Ministro da Cultura anuncia regresso a Portugal de "Descida da Cruz" de Domingos Sequeira

“o que era nossa preocupação e prioridade principal que é o quadro regressar a Portugal e que, mais importante, estar disponível para fruição pública num museu público nacional”. Pedro Adão e Silva explicou que “isso foi possível com a colaboração de um mecenas privado que decidiu adquirir [o quadro] e coloca-lo para fruição pública”, acrescentando que o quadro deverá chegar a Portugal “em uma semana, dez dias”, altura em que será realizada “uma cerimónia pública em que assinaremos um memorando de entendimento com este privado”. Esta terça-feira, o ministro da Cultura anunciou o seu regresso ao país depois de acontecerPedro Adão e Silva explicou que “isso foi possível com a colaboração de um mecenas privado que decidiu adquirir [o quadro] e coloca-lo para fruição pública”,, altura em que será realizada “uma cerimónia pública em que assinaremos um memorando de entendimento com este privado”.

Há várias semanas que a obra de Domingos Sequeira saltou para o domínio público numa troca de argumentos entre especialistas e entidades oficiais face à possibilidade de a pintura escapar a Portugal.





o ministro da Cultura considera que este “foi um desfecho por um lado feliz e que preserva o essencial que é o quadro regressar ao país e, mais importante, poder ser exposto e os portugueses poderem conhecê-lo”. Só nessa altura, acrescentou “será revelado quem é [esse mecenas privado] e o museu em que o quadro ficará exposto”.Após semanas de intensa polémica em torno daquela que é uma das obras maiores de Domingos Sequeira, pintor português dos séculos XVIII e XIX,





E, face ao processo que agora termina, o responsável máximo pela Cultura sublinha outra faceta do problema que foi “também a preocupação que ao longo de dois anos de mandato tive que é chamar a atenção para a importância que os privados podem ter para a Cultura”.





Ainda sobre esse processo de aquisição da obra e da possibilidade de ter sido o Estado português o comprador da “Descida da Cruz”, Pedro Adão e Silva explica que havia a possibilidade de se estar a alimentar uma especulação em torno do preço para a qual não era intenção contribuir.



Semanas de polémica





Personalidades da área da museologia e da arte manifestavam em fevereiro, numa carta aberta dirigida ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e à secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a “profunda indignação pelo comportamento do ex-diretor-geral do Património Cultural [João Carlos dos Santos] e por via dele de toda a DGPC, que, além de manifestar grave ignorância cultural, não cumpre, nem justifica o não cumprimento das claras disposições e orientações da Lei de Bases dos Museus Portugueses no que se relaciona com a exportação de bens museológicos de excecional valor cultural”.





O ministro da Cultura apontou na altura a “lamentável falha” dos serviços da DGPC e apontou as diligências feitas na altura para o próprio Estado avançar para uma compra através da Comissão de Aquisição de Bens Culturais, entidade à qual compete identificar e sinalizar as obras de arte e apresentar propostas fundamentadas.





A secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, assegurava aos signatários da carta aberta assinada pelos 12 historiadores de arte, museólogos, arqueólogos e outros especialistas da área do património que o Governo estava a desenvolver “todos os esforços” no sentido de se inteirar das "condições de compra” da “Descida da Cruz”, dossier então entregue à Museus e Monumentos de Portugal (MMP).





“O Governo averiguou o sucedido, e procurando recentrar o assunto pediu à MMP, entidade agora com as atribuições relacionadas com a aquisição e circulação de obras de arte, que envidasse todos os esforços junto dos proprietários para aferir as eventuais condições de compra da obra ‘Descida da Cruz’, de Domingos Sequeira”, assinala a resposta do Governo à qual a agência Lusa teve acesso na altura.





Na missiva dos especialistas, os subscritores manifestavam indignação pela “exportação indevida” da pintura, que consideram “indigna e gravemente lesiva do património português”.





Isabel Cordeiro assegurou então que a MMP prosseguia “contactos necessários para que possa ser efetivamente equacionada a apresentação desta obra no Museu Nacional de Arte Antiga, nunca proposta”.

As deambulações da obra “Descida da Cruz”



O quadro a óleo é da autoria de Domingos Sequeira (1768-1837), pintor português que conseguiu proteção aristocrática e uma bolsa para se aperfeiçoar em Roma, onde privou com vários mestres e conquistou diversos prémios académicos. O seu trabalho situa-se entre o Classicismo e o Romantismo, de um modo similar ao espanhol Francisco de Goya (1746-1828).



“Descida da Cruz” faz parte de um grupo de quatro pinturas tardias de Domingos Sequeira - com “Ascensão”, “Juízo Final” e “Adoração dos Magos”, esta última já na posse do MNAA por adquisição através de uma campanha pública - feitas durante os seus últimos anos de vida, em Roma, onde morreu em 1837.



A saída do país deste quadro foi avançada a 26 de janeiro pelo Expresso, indicando que estaria à venda em Madrid, “apesar dos pareceres negativos sobre a sua saída de Portugal”, após uma autorização de saída, no ano passado, segundo a notícia, por parte dos responsáveis da então Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), justificada pela “inexistência de qualquer ónus jurídico”.



O requerimento para “exportação temporária” e “eventual venda” da obra “A Descida da Cruz”, de Domingos Sequeira, na posse do descendente do duque de Palmela Alexandre de Souza e Holstein, tinha como destino a Galeria Colnaghi, de Madrid.



Na altura, o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), Joaquim Caetano, tinha emitido um parecer negativo a este pedido de venda, defendendo a necessidade de se iniciar “de imediato, o processo de classificação da pintura como Bem de Interesse Nacional, impedindo a sua saída de território nacional”.