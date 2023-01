Ministro da Cultura defende maior debate sobre a realidade vivida pelos transexuais em Portugal

Foto: Governo português/DR

Uma semana depois da invasão do palco do Teatro São Luiz, durante um espetáculo, que levou à substituição de um ator do espetáculo "Tudo Sobre a Minha Mãe", por um ator transexual, o ministro Pedro Adão e Silva comentou o caso referindo que os atores são livres para expressar ideias e ações dentro do contexto cultural e artistico.