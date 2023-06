Ministro da Cultura quer corrigir erros da Direção-geral do Património Cultural

Na semana em que decorre, no distrito de Évora, nova iniciativa do, está prestes a ser aprovada, em Conselho de Ministros, a aguardada reorganização do modelo de gestão da Direção-geral do Património Cultural.O objetivo é reparar erros do passado, criar oferta cultural de qualidade em todo o território e ter uma nova relação com os vários públicos, explica o ministro da cultura, Pedro Adão e Silva, em declarações à Antena 1.O governante avisa que as alterações ao atual modelo vão ser de fundo e não apenas de pormenor. Pedro Adão e Silva esclarece ainda que na base das mudanças está o processo de descentralização.