Ministro da Educação defende papel primordial da escola na promoção da cultura

"Não há educação sem cultura. Uma educação que não tenha a dimensão cultural muito presente é uma educação que não cumpre a sua missão", afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na conferência "Cultura, Educação e Território no Lugar do Amanhã", a primeira iniciativa, realizada no auditório Luís da Camões, no âmbito do projeto PDL26 - Capital Portuguesa da Cultura.

"Se a educação se reduzisse àquilo que vem nos manuais escolares de Matemática, Português ou Ciências da Natureza seria uma educação muito limitada", sustentou o ministro, na intervenção, tendo sublinhado o compromisso do Governo com a promoção da igualdade de oportunidades "no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional", incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.

"Continuamos a ter muitas desigualdades no acesso à educação no território nacional e também nas Regiões Autónomas. E, isso para quem tem responsabilidade na área da educação é algo que não podemos nunca esquecer", prosseguiu.

Fernando Alexandre vincou que cultura e educação são indissociáveis.

"A cultura nas suas diversas variantes tem uma dimensão de identidade, de apuramento e de desenvolvimento dos sentidos, essencial à formação do ser humano", considerou.

Para o ministro da Educação, "o contacto com a leitura, a poesia, a música, o teatro ou o cinema dentro da escola é fundamental", destacando o trabalho do Plano Nacional das Artes, desenvolvido pelas áreas governativas da Cultura e da Educação, com o objetivo de tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos.

"Temos que conseguir levar aos estudantes, aos alunos para dentro da escola, a leitura, a poesia, a música, o teatro, o cinema. Quando temos um gosto pela poesia, pelo cinema, pelo teatro, devemos continuar", sustentou Fernando Alexandre, que disse ter sempre a seu lado um livro de poesia.