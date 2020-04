Mira cancela festa de São Tomé e repensa todos os eventos públicos em 2020

"Temos feito um caminho importante e positivo no combate à pandemia covid-19, mas não podemos baixar a guarda", justifica Raul Almeida, que adianta que o município continuará a tomar todas as medidas determinadas pela Direção Geral da Saúde para travar o contágio pelo novo coronavírus.

Até hoje havia registo de quatro pessoas contaminadas neste concelho do distrito de Coimbra, com pouco mais de 12 mil habitantes. Três dessas pessoas são profissionais de saúde, que trabalham fora do concelho: um médico, uma enfermeira e uma fisioterapeuta num lar de terceira idade.

A par com a festa da passagem de ano, os festejos de São Tomé são o evento público que mais visitantes atrai a Mira. A edição deste ano estava marcada para 22 a 26 de julho e tinha o cartaz praticamente fechado.

"Dado que até à data do evento não estarão, muito previsivelmente, reunidas as condições necessárias para a sua realização, acrescendo o facto da incerteza imposta no que respeita à preparação e logística do evento, decidimos proceder ao cancelamento imediato", diz Raul Almeida.

O autarca acrescenta que o executivo municipal "está a analisar a realização de todos os eventos até ao final do ano, ponderando e discutindo" as várias possibilidades com os parceiros.

"O que importa neste momento são as pessoas, o seu bem-estar e a sua saúde e tudo faremos para conter a propagação deste vírus, sendo este o nosso foco de intervenção", reforça.

Mira está também a preparar a época balnear dentro das contingências do combate à epidemia. Raul Almeida admite que o acesso à praia de Mira e do Poço da Cruz seja de alguma maneira condicionado, deixando para mais tarde a revelação de pormenores.

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

RBF // SSS