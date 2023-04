Miranda do Corvo promove Semana da Chanfana a partir de sexta-feira

Até 01 de maio, 15 restaurantes vão dar conhecer aos visitantes a chanfana (prato confecionado à base de carne de cabra assada com vinho em caçoilas de barro num forno de lenha), sopa de casamento (couves e pão enriquecidos com o molho da chanfana) e os negalhos (tripas de cabra assadas em vinho tinto).

"Esta iniciativa coincide sempre com dois momentos importantes: as comemorações do feriado do 25 de Abril e o capítulo da Real Confraria da Cabra Velha, que decorre no dia 29", salientou à agência Lusa o vereador em Miranda do Corvo Rui Godinho.

O autarca salientou a importância de promover a gastronomia tradicional, sobretudo o seu prato mais conhecido, que atrai anualmente inúmeros visitantes "que contribuem para a dinamização da economia local".

"São momentos que reforçam a promoção da nossa gastronomia e do concelho", sublinhou o vereador, salientando que o cartaz dos "Sabores da Chanfana" está recheado de eventos que divulgam o potencial turístico e cultural do concelho.

A semana gastronómica tem início na sexta-feira no Mosteiro de Santa Maria de Semide, considerado o berço da chanfana, com uma degustação do tradicional prato confecionado com carne de cabra.

Entre as iniciativas programadas, destaca-se, no sábado, a apresentação do Roteiro Poético, e, no domingo, o concerto comemorativo do 25 de Abril, intitulado "Viva Zeca", com António Ataíde e Inês Graça, na Casa das Artes.

No dia 28, a Casa das Artes acolhe também a antestreia do telefilme "O Pio dos Mochos", rodado no concelho de Miranda do Corvo na segunda quinzena de maio de 2021.

Trata-se de uma obra cinematográfica realizada por Diana Antunes, com produção da Ukbar Filmes, numa parceria com a RTP 1, baseada na obra "Contos Vermelhos", de Soeiro Pereira Gomes, que remonta às décadas 20 e 30 do século XX, inspirado numa manifestação laboral de 1936.

No programa dos "Sabores da Chanfana" está incluído ainda o XX Capítulo da Real Confraria da Cabra Velha, que vai decorrer na Casa das Artes e no Mosteiro de Semide.

O município de Miranda do Corvo integra a rede Terras da Chanfana, juntamente com os concelhos vizinhos de Lousã, Penela e Vila Nova de Poiares.