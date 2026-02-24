Misty Fest volta para 17.ª edição e confirma José González em Lisboa e Porto

Assim, no dia 01 de novembro, González atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte no Coliseu do Porto, anunciou a organização, em comunicado.

O músico de 47 anos vai estar a apresentar o mais recente disco, "Against the Dying of the Light", que vai ser lançado no final de março.

Os bilhetes vão ser colocados à venda na sexta-feira.

A 16.ª edição do Misty Fest contou com nomes como Julianna Barwick, Sétima Legião, MÁQUINA., Gustavo Santaolalla, Makaya McCraven, entre muitos outros, em concertos espalhados por Espinho, Lisboa, Loulé e Porto.