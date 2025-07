Moçambicano Zacarias Lucas Nguenha vence prémio literário Fernando Leite Couto

"`Costurar a Linguagem` associa de forma apelativa os elementos universais que vêm ganhando uma dimensão nova da linguagem poética, explorada como matéria viva construída, criando uma poesia ao mesmo tempo física e abstrata. Trata-se de um trabalho com ritmos e significação que revela domínio técnico e elevada maturidade da escrita", justificou o júri, através do seu presidente, Matteo Angius, na nota divulgada pela Fundação Fernando Leite Couto (FFLC), que promove a iniciativa.

A distinção de Zacarias Lucas Lázaro Nguenha, natural da província de Manica, centro de Moçambique, inclui um valor de 150 mil meticais (2.027 euros) e a edição e publicação da obra em Moçambique, pela editora da FFLC, e em Portugal.

O prémio inclui também a participação de Zacarias Lucas Lázaro em diversas atividades literárias em Portugal, com destaque para a apresentação do livro no Festival Literário Internacional de Óbidos.

Além de Matteo Angius, o júri integra o poeta Álvaro Taruma e a professora e poetisa Lica Sebastião.

Zacarias Lucas Lázaro Nguenha nasceu em 20 de fevereiro de 1994, na localidade de Munhinga, distrito de Sussundenga, província de Manica. É professor de língua portuguesa, licenciado pela Universidade Católica de Moçambique, e frequenta o curso de Direito pela Universidade de Púnguè. Estreou-se como autor em 2024 com o livro "Confissões da Madrugada", conforme informação divulgada pela FFLC.

O prémio literário Fernando Leite Couto, que "distingue novos autores", tem como objetivo "estimular a produção" de novas obras literárias de novos autores moçambicanos que escrevem em língua portuguesa.