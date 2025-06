Moçambique acolhe congresso dos 500 anos do nascimento de Camões

A organização do evento inclui as universidades Eduardo Mondlane (UEM) e Politécnica, de Moçambique, e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, em coordenação com a Rede Camões em África e na Ásia.



As atividades de hoje, com início às 8h30 locais (menos uma hora em Lisboa), estão agendadas para a Universidade Politécnica, em Maputo, num modelo híbrido com sessões virtuais e presenciais, avançou anteriormente a organização.



No dia 10 de junho, Dia de Camões, o evento vai decorrer no Centro de Arqueologia e Investigação e Recursos da UEM, na Fortaleza de São Sebastião, na Ilha de Moçambique, província de Nampula, no norte do país.



Para além de debates e apresentação de estudos e comunicações sobre Luís de Camões, estão agendadas exposições artísticas e visitas a lugares históricos da Ilha de Moçambique, reunindo também “estudiosos, escritores, investigadores e entusiastas da literatura camoniana”, entre outras apresentações.