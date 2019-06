Moda masculina portuguesa reforça presença em Paris

Lusa17 Jun, 2019, 11:20 | Cultura

A inspiração para esta coleção de Hugo Costa, designer que aposta no `street wear` masculino e tem vindo a ganhar cada vez mais relevo nas suas apresentações na capital francesa, vem da Coreia do Sul, mais precisamente das mulheres Haenyeo, mergulhadoras em apneia que criaram uma sociedade semi-matriarcal nesse país.

"Numa altura em que tanto se fala de igualdade, pareceu-me pertinente reforçar a inversão de papéis", disse Hugo Costa, em comunicado do Portugal Fashion, enviado à agência Lusa.

O designer português vai apresentar esta terça-feira a sua coleção no Le Marais, o bairro da moda por excelência, tendo escolhido, para a primavera-verao 2020, cores vibrantes e fortes, com texturas clássicas em contraposição a alguns tecidos tecnológicos, como o impermeável e rede 3D.

Também na terça-feira, a moda portuguesa começa uma mostra de três dias na capital francesa que vai trazer 30 designers e marcas nacionais a esta Semana da Moda.

Este evento, denominado "Showcase Portugal", é promovido pelo Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e pela Associação Nacional das Indústrias e Vestuário e Confeção (ANIVEC) e é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

"Apesar de centrada no vestuário e na moda, esta ação coletiva tem a mais-valia de incluir outros elementos de apresentação numa perspetiva de promoção complementar e sinérgica com outros setores fundamentais para a economia portuguesa", indicou Luís Hall Figueiredo, administrador do CENIT, em comunicado de imprensa enviado à Lusa.

Entre as marcas de vestuário presentes em Paris estão Baccus, Frenken, Impetus, Inimigo, Maria by Fifty e o `tailoring` da Crialme e da Unilopes, assim como os designers Constança Entrudo, David Catalán e também Hugo Costa.

Nos acessórios estarão marcas como Almavina, Antonio Handmade Story e Branco_Chá.

O "Showcase Portugal" vai decorrer de 18 a 20 de junho, e o seu evento inaugural vai contar com a participação do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.