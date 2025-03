O Monstra - Festival de Animação de Lisboa faz 25 anos. Durante dez dias, há vários filmes para ver no Cinema São Jorge, em Lisboa. Além do cinema, há exposições, oficinas e debates. A curta-metragem ''Mind the Gap'' de José Manuel Xavier, inspirada na obra de Luís Tinoco, é um dos filmes de abertura. A Áustria é o país convidado.