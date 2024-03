Montenegro deixou Marília a tremer de emoção e brindou "à vitória" em Alcobaça

Luís Montenegro chegou a Alcobaça, no distrito de Leiria, com mais de meia hora de atraso e a sua primeira paragem foi precisamente à porta do cabeleireiro onde trabalha Marília, com quem tirou uma fotografia e a quem ofereceu uma gerbéria cor de laranja.

O candidato seguiu caminho e Marília entrou na loja e correu para o fundo da sala: "Eu estou muito emocionada, ai eu vou chorar, meu Deus".

"Eu estou muito nervosa, eu estou passando mal, eu tenho que falar com ele de novo", declarou, acrescentando: "Ele é muito lindo, eu gosto dele porque ele é muito bonito, muito educado e ele me deu um beijinho, me deu uma flor".

A imigrante brasileira, vinda do Recife, Pernambuco, referiu que já tem direito ao voto em Portugal, mostrou-se decidida a votar em Luís Montenegro, apesar de não saber qual o seu partido: "Alguém vai me dizer, mas eu vou votar nele, vai dar tudo certo".

A campanha da coligação PSD/CDS-PP/PPM, que juntou mais de cem apoiantes em Alcobaça, seguiu pela Rua 16 de Outubro, em direção à Praça 25 de Abril, ao som do novo hino de campanha da AD entoado por jovens e amplificado através de uma coluna.

"Eu vou, com Portugal, agora é hora de fazer o meu país mudar", é o refrão, muitas vezes cantado também por Luís Montenegro e pelo presidente do CDS-PP, Nuno Melo, que a meio do percurso brindaram com ginjinha "à vitória" no domingo, 10 de março.

Numa pastelaria, o presidente do PSD provou uma cornucópia, um doce com ovos, para ganhar energia, e advertiu que "só no dia 10" é que se conhece o resultado, "portanto, nada de ter aqui triunfalismos antecipados".

Nesta iniciativa em que a comitiva da AD foi ocupando ruas antes quase desertas, Luís Montenegro entrou em lojas, para breves cumprimentos, e contactou com algumas pessoas. Ao receber o apoio de uma mulher respondeu: "Não vale só o seu voto, arranje mais três".

Já em frente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Luís Montenegro, Nuno Melo e o restante grupo formaram um semicírculo em redor de um músico local que tocou ao violino a melodia da "Canção do Mar".

O músico, Nuno Santos, explicou que esta participação musical foi articulada com a AD, em promoção da cultura, como faria com qualquer outra candidatura.

Quando a atuação terminou, uma mulher passou pelo meio deles gritando: "Votem à esquerda".

Antes de seguir para as Caldas da Rainha para o comício da AD desta noite, o presidente do PSD agradeceu aos apoiantes falando a um megafone.

Luís Montenegro considerou que a campanha da coligação está "numa boa onda, uma onda de mudança, uma onda de entusiasmo", mas pediu a todos que mantenham a mobilização até domingo: "Que nenhum de nós facilite até ao último segundo".