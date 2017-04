"Mornas ao Piano"

O novo single, "Lua Bonita" está nomeado para "Melhor Morna" nos Cabo Verde Music Awards, os Prémios que elegem o melhor que se faz pelas Ilhas de Morabeza. O Videoclipe do tema foi esta terça-feira estreado no Jornal 2.



"Além de mornas, que são maioritárias, este CD tem um batuque de Mário Lúcio, uma coladera e uma mazurca, além de temas compostos por mim", explica Teté Alhinho, que resgatou mornas de Daniel Mariano, Paulinho Vieira, Jacinto Estrela e B.Leza.



Teté Alhinho assina a composição de Muchacho Loco, da poetisa cubana Carilda Oliver Labra, e de dois poemas de Mário Lúcio, N'tem um amor e P'Alta, este último uma homenagem à mãe da artista.



Alhinho assina ainda a letra e música de Lua bonita e, entre os inéditos há um com letra de Hélio Cruz e música de Antero Simas.



O último trabalho de longa duração, a solo, da cantora ("Voz") era já de 2004.



Misturando originais e clássicos do repertório cabo-verdiano, o novo disco é apresentado no dia quinta-feira no B.Leza, em Lisboa, às 22h, com Moisés Ramos (piano), Carlos Barreto (contrabaixo), Yuri Daniel (percussões) e Paló (cavaquinho e viola).