Morre aos 77 anos Frank Beard baterista dos ZZ Top

"Ele estava nos cuidados paliativos quando faleceu no seu rancho em Richmond, no Texas, rodeado de familiares", escreveu a banda no seu `site`.

O músico tinha deixado recentemente de fazer digressões com a banda devido a problemas de saúde não especificados.

"O mundo perdeu um dos bateristas mais inovadores que já existiram, além de um grande e verdadeiro filho do Texas", vincou Billy Gibbons, guitarrista e vocalista do trio.

"O seu ritmo característico de bateria desempenhou um papel vital para manter os ZZ no topo", acrescentou.

Formada em Houston em 1969, a banda tornou-se um ícone do rock norte-americano, com êxitos como "La Grange", "Gimme All Your Lovin`" e "Sharp Dressed Man", visualmente reconhecíveis pelas longas barbas de Billy Gibbons e do baixista Dusty Hill.

Hill faleceu em 2021 e foi substituído por Elwood Francis, o técnico de longa data da banda.

"A morte de Frank Beard resultou no cancelamento dos concertos dos ZZ Top agendados para noite de terça-feira em Salt Lake City e para hoje em Colorado Springs", anunciou a banda.

Os ZZ Top "vão retomar a sua atual digressão, `The Big One! Tour`, este fim de semana com dois concertos no Austin City Limits, um dos locais favoritos de Frank e numa cidade que se tornou como uma segunda casa para ele".