Morre político e arquiteto brasileiro Jaime Lerner

A morte de Lerner foi provocada por uma doença renal crónica, divulgou o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Jaime Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba, sua cidade natal e capital do estado do Paraná, do qual foi duas vezes governador.

O arquiteto e político tornou-se conhecido com a introdução do `metrobus` em Curitiba, ou rede integrada de transportes, com os seus icónicos pontos de autocarros tubulares que protegem os passageiros da chuva e do sol em plataformas elevadas sobre a calçada que facilitam o embarque.

Esse sistema, denominado BRT no Brasil, com faixas exclusivas e terminais de conexão para reduzir o tempo de viagem, foi replicado em mais de 250 cidades, incluindo Bogotá e o Rio de Janeiro.

Durante a sua gestão como prefeito de Curitiba, Lerner também fez da fria capital do Paraná, que hoje tem 1,7 milhões de habitantes, um exemplo de sustentabilidade com a criação de inúmeros espaços verdes e um sistema de reciclagem considerado inovador para a época.

Em 2010, Jaime Lerner, autor de vários livros sobre planeamento urbano e vencedor de prémios internacionais de arquitetura e meio ambiente, foi eleito pela revista Time como um dos 25 pensadores mais influentes do mundo.

A morte de Jaime Lerner ocorre poucos dias depois da de outra grande figura da arquitetura brasileira, Paulo Mendes da Rocha, vencedor do Prémio Pritzker de 2006, equivalente ao Nobel de Arquitetura, falecido no último domingo aos 92 anos.