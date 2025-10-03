Morreu a atriz britânica Patricia Routledge, protagonista de "Cuidado com as Aparências"
A atriz britânica Patricia Routledge, que se destacou como protagonista da série da BBC "Cuidado com as Aparências", morreu esta sexta-feira, aos 96 anos, anunciou o seu agente.
"Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Patricia Routledge, que partiu em paz enquanto dormia esta manhã, cercada de amor", afirmou o agente Max Massenbach, numa mensagem citada pelos meios britânicos de comunicação.
"Mesmo aos 96 anos, a paixão de Patricia [Routledge] pelo seu trabalho e pelo público nunca diminuiu, assim como pelas novas gerações que continuaram a encontrá-la através dos seus adorados papéis televisivos. Ela fará muita falta àqueles que lhe são mais próximos e aos seus admiradores em todo o mundo", conclui Massenbach.
O nome de Patricia Rutledge ganhou dimensão global na década de 1990, com a sua interpretação de Hyacinth Bucket, a dona de casa `snob` de classe média baixa inglesa, na série de comédia "Cuidado com as Aparências", produzida pela BBC entre 1990 e 1995, e que a SIC estreou em Portugal.
A atriz, porém, somava já dezenas de anos de trabalho nos palcos e na televisão, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos.
Hoje, a BBC recorda em particular as suas interpretações dos monólogos do dramaturgo Alan Bennett, "Talking Heads", e da detetive Hetty Wainthropp, na série da BBC One.
Patricia Routledge nasceu no Cheshire, em 1929, estudou na Universidade de Liverpool, na Bristol Old Vic Theatre School e na Guildhall School of Music. Estreou-se como atriz em 1952, em "Sonho de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare, numa produção da Liverpool Playhouse.
Na década de 1950, afirmou-se nos teatros do West End, em Londres, em produções como "The Duenna", opereta de Thomas Linley, "Comédia de Enganos", de Shakespeare, e "Zuleika", um musical de Peter Tranchell.
Da sua carreira nos palcos, que foi da Broadway à Royal Shakespeare Company, a imprensa britânica recorda hoje peças como "Little Mary Sunshine" (1962), "The Cherry Orchard" (1975), "Noises Off" (1982), "Richard III" (1984), "Carousel" (1992), "The Importance of Being Earnest" (1999) e "An Ideal Husband" (2014), que marca a sua despedida do teatro.
Em 1968, ganhou o Tony de Melhor Atriz em Musical, na Broadway, por "Darling of the Day". Em 1988, o seu trabalho em "Candide", de Leonard Bernstein, valeu-lhe o Prémio Laurence Olivier, o mais alto do teatro britânico.
Entre as muitas produções televisivas que protagonizou contam-se "Uma Mulher Sem Importância" (1982), "Victoria Wood" (1985-1986), "Hildegard of Bingen" (1994), "Hetty Wainthropp" (1996-1998).
No cinema, foi vista em filmes como "To Sir, with Love" (1967), com Sidney Poitier, e "If It`s Tuesday, This Must Be Belgium" (1969), "Girl Stroke Boy" (1971).
Numa carreira de mais de 70 anos, porém, foi o seu desempenho em "Cuidado com as Aparências" ("Keeping Up Apperances") que determinou a sua popularidade e fez da `sitcom` um dos maiores sucessos da televisão britânica: Routledge construiu a essência de Hyacinth Bucket, a personagem que insistia sempre na pronúncia "bouquet" do seu nome, contra o óbvio "balde" do original inglês.
No ano passado, quando completou 95 anos, publicou "Some things bloom late---but they still bloom beautifully" ("Algumas coisas florescem tarde, mas ainda florescem lindamente"), texto de revisão da sua vida, década a década, que "só tomou forma aos quarenta anos".
O criador de "Cuidado com as Aparências", Roy Clarke, disse hoje à BBC News que Patricia Routledge "elevou os [seus] guiões ao auge", confessando que só podia "saudar os seus talentos e lamentar a sua perda".
A Sociedade dos Teatros de Londres (The Society of London Theatre), por seu lado, anunciou que as salas de espectáculos da capital britânica vão baixar a intensidade das suas luzes, em memória da atriz, durante dois minutos, na próxima terça-feira, às 19:00.
Patricia Routledge foi nomeada oficial, comandante e dama da Ordem do Império Britânico.