Morreu a atriz Claudia Cardinale

"Deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto na sua trajetória como mulher, quanto como artista", afirmou o seu agente, Laurent Savry, numa mensagem enviada à AFP.





Claudia Cardinale morreu em Nemours, perto de Paris, onde vivia, "rodeada pelos filhos".



Considerada uma das divas do cinema europeu, foi a atriz favorita de vários realizadores do século XX. Trabalhou com os maiores atores e realizadores, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. Nascida em Tunes, a estreia de Cardinale no mundo do cinema ocorreu em 1957, após vencer um concurso de beleza e ter sido premiada com uma viagem ao Festival de Veneza.





Após uma série de papéis menores, alcançou a fama internacional em 1963, quando atuou em "8-1/2", de Federico Fellini, e também contracenou ao lado de Burt Lancaster, em "O Leopardo", no mesmo ano.







Cardinale tornou-se uma estrela de cinema internacional depois dos seus papéis em filmes como "Rocco and His Brothers", "Girl with a Suitcase", "Cartouche". Foi galardoada com um Leão de Ouro em Veneza, em 1993, e um Urso de Ouro em Berlim, em 2002.





A atriz fez filmes em diversas línguas europeias até ao final da sua vida, aparecendo na série de televisão suíça "Bulle", em 2020.



