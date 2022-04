Morreu a atriz Eunice Muñoz, aos 93 anos

Os olhos de Eunice abrem-se ao mundo em 1928, na Amareleja. Filha de Hernani Muñoz e Júlia do Carmo, herda dos pais a paixão pelo palco.



Aos 13 anos, faz a estreia na peça Vendaval com a Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, no Teatro Nacional D. Maria II. Através da palavra, Eunice abre o caminho para se tornar uma das melhores atrizes portuguesas.



Chega ao cinema pela mão de Leitão de Barros em 1946, com Camões. Eunice multiplica o talento em filmes, séries e peças de teatro. Coleciona aplausos e prémios, transforma personagens em família.



Sem nunca se render ao avanço do tempo, decide retirar-se dos palcos com a peça "A Margem do Tempo", ao lado da neta Lídia Muñoz. Recebe do presidente da República a Grã-Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada.



No dia em que celebra 80 anos de carreira, volta a atuar no Teatro Nacional D. Maria II, onde se estreou em 1941.



A beleza nunca faltou em cada gesto de Eunice Muñoz, nome que se confunde com a história do teatro português.

"O teatro precisa de nós", lembrou Eunice

Filha e neta de atores de teatro e de artistas de circo, ao longo da carreira Eunice Muñoz entrou em perto de duas centenas de peças, trabalhou com cerca de uma centena de companhias, segundo a base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, no cinema e na televisão, o seu nome está associado a mais de oito dezenas de produções de ficção, entre filmes, telenovelas e programas de comédia.

Em abril do ano passado, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant`Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã Cruz da Ordem de Mérito.

Ao longo de 2021, contracenou com a neta Lídia Muñoz, na peça "A margem do tempo", em diferentes palcos do país, numa digressão que culminou no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em 28 de novembro, exatamente 80 anos após a sua estreia.

No final da sessão, a que assistiram o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, foi prestada uma homenagem à atriz.

"Este teatro foi a minha casa durante muito anos, fui feliz no palco, em tudo o que cá fiz", afirmou então Eunice Muñoz, no final da sessão.

"Agradeço sobretudo a vocês, ao público, que me acarinhou, que me aplaudiu desde que comecei, até agora que comemoro os meus 80 anos de carreira", salientou.

"O teatro precisa de nós, de nós no palco e de vocês que recebem o melhor que temos para dar", acrescentou ainda Eunice Muñoz, concluindo que, "apesar dos dias estranhos e difíceis, o belo continua a existir".

c/ Lusa