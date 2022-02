Morreu a atriz italiana Monica Vitti

Do drama à comédia, fez de tudo um pouco, mas ficou conhecida pela participação nos clássicos do cinema de Michelangelo Antonioni.



Em 1990, escreveu, dirigiu e protagonizou o filme "Scandalo Segreto". Foi com ele que a atriz se despediu do mundo do cinema.



A notícia da morte foi confirmada pelo Ministro italiano da Cultura, que diz que este é um "dia verdadeiramente triste".