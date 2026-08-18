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Morreu a atriz Laura Cardoso

Morreu a atriz Laura Cardoso

Laura Cardoso, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, morreu esta terça-feira aos 98 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial na rede social Instagram, que era administrado pelo bisneto Fernando Faria.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Instagram Laura Cardoso

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"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", lê-se na publicação.


Uma das duas filhas da atriz revela que Laura Cardoso faleceu em casa esta madrugada, em São Paulo, depois de se sentir mal.

Nascida em 1927, começou a atuar aos 15 anos. Fez mais de 60 novelas.

A atriz brasileira, filha de emigrantes portugueses, ficou conhecida pela participação em várias telenovelas como “Mulheres de Areia”, "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Atuou pela última vez numa novela em 2019, em "A Dona do Pedaço".
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