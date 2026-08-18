Cultura
Morreu a atriz Laura Cardoso
Laura Cardoso, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, morreu esta terça-feira aos 98 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial na rede social Instagram, que era administrado pelo bisneto Fernando Faria.
"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", lê-se na publicação.
Uma das duas filhas da atriz revela que Laura Cardoso faleceu em casa esta madrugada, em São Paulo, depois de se sentir mal.
Nascida em 1927, começou a atuar aos 15 anos. Fez mais de 60 novelas.
A atriz brasileira, filha de emigrantes portugueses, ficou conhecida pela participação em várias telenovelas como “Mulheres de Areia”, "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Atuou pela última vez numa novela em 2019, em "A Dona do Pedaço".
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