Morreu a atriz Laura Cardoso

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", lê-se na publicação.









Uma das duas filhas da atriz revela que Laura Cardoso faleceu em casa esta madrugada, em São Paulo, depois de se sentir mal.





Nascida em 1927, começou a atuar aos 15 anos. Fez mais de 60 novelas.



A atriz brasileira, filha de emigrantes portugueses, ficou conhecida pela participação em várias telenovelas como “Mulheres de Areia”, "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Atuou pela última vez numa novela em 2019, em "A Dona do Pedaço".