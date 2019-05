Morreu a atriz norte-americana Doris Day

RTP13 Mai, 2019, 14:22 / atualizado em 13 Mai, 2019, 15:32 | Cultura

A atriz, que nas décadas de 1950 e 1960 contracenou com estrelas do cinema como Rock Hudson ou Cary Grant, morreu em casa, na Califórnia, depois de ter lutado contra uma pneumonia.





Doris Day Animal Foundation, organização sem fins lucrativos de apoio aos animais fundada pela atriz.



“Day estava em excelente condição física para a sua idade, até que recentemente contraiu um sério caso de pneumonia, que resultou na sua morte”, avançou a organização. A informação foi avançada pela, organização sem fins lucrativos de apoio aos animais fundada pela atriz., avançou a organização.





Enquanto atriz, Doris Day ficou conhecida por comédias românticas entre as quais Pillow Talk, pela qual foi nomeada para um Oscar, That Touch of Mink ou The Thrill of It All.







Teve também êxitos musicais, sendo o mais conhecido a canção Que Sera, Sera, da banda sonora do filme The Man Who Knew Too Much. O tema vendeu milhões de cópias e valeu um Oscar aos seus compositores, Jay Livingston e Ray Evans.



Da dança para a música



A atriz e cantora casou-se quatro vezes, tendo passado por três divórcios e uma viuvez. Teve um filho, o músico e produtor Terry Melcher, que morreu de cancro aos 62 anos.





“A minha imagem pública é, inabalavelmente, a da rapariga da porta do lado, despreocupada e cheia de felicidade”, chegou a escrever Day. “Essa imagem é, garanto-vos, mais irreal do que qualquer papel que já tenha desempenhado em filmes”. Doris von Kappelhoff mudou o nome para Doris Day por sugestão de um músico que a ouviu cantar o tema Day by Day.





A atriz nasceu com o nome Doris von Kappelhoff a 3 de abril de 1922, no Estado norte-americano de Ohio, e foi para a Califórnia aos 14 anos para seguir o sonho de se tornar dançarina. Plano que teve de abandonar um ano depois, quando lesionou gravemente a perna num acidente de carro.





Foi nessa altura que Day se focou na carreira musical e, aos 16 anos, começou a trabalhar com Les Brown, um dos grandes músicos de jazz dos Estados Unidos na época. Foi com ele que, em 1945, Day gravou o seu primeiro êxito, Sentimental Journey.