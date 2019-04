Morreu a cantora Dina

RTP12 Abr, 2019, 11:35 / atualizado em 12 Abr, 2019, 12:03 | Cultura

Dina nasceu a 18 de Junho de 1956, em Carregal do Sal, distrito de Viseu.



Ainda durante a adolescência participa em peças de teatro mas é pelo trabalho na música que ganha destaque e fica conhecida. Em particular com a primeira participação, em 1980, no XVII Festival RTP da Canção, com o tema "Guardado em Mim". Fica em 8.º lugar mas vence o Prémio Revelação.









Festival que vence em 1992, com a música "Amor de Água Fresca" (poema de Rosa Lobato Faria). Representa depois Portugal na Eurovisão arrebatando o 17.º lugar















Deu também voz a um dos temas principais da primeira telenovela portuguesa "Vila Faia", da autoria de Rosa Lobato Faria e Vítor Mamede.















Com vários trabalhos ao longo da vida, a ligação à televisão foi sempre muito próxima. Em 2001 compôs um tema que é escolhido para a banda sonora da telenovela "Filha Do Mar".









Outra melodia bem presente na memória coletiva está relacionada com o hino do partido Nova Democracia, que escreveu em 2004 a convite de Manuel Monteiro.







Comemorou 30 anos de carreira com um concerto no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz, em Lisboa, no dia 26 de Setembro de 2009.







Impedida de cantar há alguns anos devido a uma fibrose pulmonar, Dina morreu ao final da noite passada. Tinha 62 anos.