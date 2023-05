Morreu a cantora e compositora brasileira Rita Lee

A família da cantora anunciou esta terça-feira que a cantora de 75 anos morreu em São Paulo, na sua residência, na noite de segunda-feira. Rita Lee tinha um cancro do pulmão, que foi diagnosticado em 2021, e estava a realizar tratamentos. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.





Rita Lee é uma das grandes musas do rock brasileiro e deixou grandes sucessos musicais como Amor e Sexo, Lança Perfume, Baila Comigo, Ovelha Negra entre outros. A família adiantou também que o desejo da cantora era ser cremada, sendo que o velório será aberto ao público, no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo.

Rainha do rock do Brasil





Rita Lee Jones nasceu a 31 de Dezembro de 1947 em São Paulo. Depois de uma infância recheada com música, Rita Lee começou num pequeno grupo de colégio que participava em festivais escolares. Juntamente com os irmãos Arnaldo e Sérgio Baptista foi criado o grupo Mutantes dando nova visibilidade à cantora e ao rock no Brasil.





Em 1972 chegou o primeiro disco a solo: Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Um disco ainda gravado enquanto membro dos Mutantes. Em 2008, a revista Rolling Stone destacou-a como uma das principais artistas da música brasileira.