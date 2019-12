Morreu a cantora sueca Marie Fredriksson, vocalista dos Roxette

A artista, que nasceu a 30 de maio de 1958, fez parte da cena musical independente de Halmstad entre finais dos anos 1970 e início dos anos 1980, tendo integrado a banda punk Strul, num período em que conheceu o músico Per Gessle.



Em 1984 lançou um álbum a solo, intitulado "Still the scent of love", e dois anos depois formou os Roxette com Per Gessle, uma das bandas de sucesso da música pop sueca que obtiveram reconhecimento internacional.



O primeiro álbum do duo saiu nesse ano de 1986, "Pearls of passion", mas o sucesso fora da Suécia aconteceu com o segundo registo, "Look Sharp" de 1988, que inclui o tema "Look" e, depois, com a balada "It must have been love", composto para a banda sonora do filme "Sonho de mulher", de 1990.



"Listen to your heart", "Joyride", "Sleeping in my car", "Dressed for sucess" foram outros temas que popularizaram os Roxette, cujas vendas ultrapassaram os 80 milhões de discos em todo o mundo.



De acordo com a banda, Marie Fredriksson morreu em consequência de um tumor cerebral, diagnosticado em 2002 e que a fez retirar dos palcos em 2016, no ano em que os Roxette editaram o último álbum, "Good Karma".