Morreu a escritora e bióloga Clara Pinto Correia
A escritora e bióloga Clara Pinto Correia foi encontrada sem vida. O presidente da República lamentou a morte da autora e recordou a sua "inteligência" e "brilho".
Clara Pinto Correia morreu aos 65 anos, confirmou esta terça-feira a editora Exclamação, que publicou o seu último livro, Antares, em junho do ano passado.
Segundo o Correio da Manhã, a bióloga, escritora e professora universitária foi encontrada morta em casa em Estremoz esta manhã.
O presidente da República já apresentou “os seus afetuosos sentimentos” à família, amigos e admiradores de Clara Pinto Correia e disse ter ficado “consternado pela sua partida prematura”.
“Clara Pinto Correia juntava à alegria de viver, uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros”, lê-se numa nota no site da Presidência. Clara Pinto Correia era licenciada em Biologia e doutorou-se em Biologia Celular.
“Não deixou nunca ninguém indiferente. Daí o sentido de ausência por todos partilhado neste momento”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.
Clara Pinto Correia é a autora do romance Adeus Princesa, publicado aos 25 anos e com o qual ganhou notoriedade.
Destacou-se tanto ao nível das ciências, como da literatura, tendo ainda sido cronista, jornalista, apresentadora e até atriz, no filme "Kiss me" (2004), de António Cunha Telles.
Afastou-se há alguns anos do mundo mediático, mas continuava a ser publicada, com o seu último livro, Antares, a sair no passado mês de junho.
c/ Lusa
