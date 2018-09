Morreu a realizadora francesa Marceline Loridan-Ivens, sobrevivente de Auschwitz

Lusa19 Set, 2018, 10:13 | Cultura

Marceline Loridan conviveu no campo de Auschwitz-Birkenau com Simone Veil, destacada figura da vida política francesa e defensora de um projeto de lei que despenalizou a interrupção voluntária da gravidez em França.

A cineasta, produtora e escritora, deportada aos 15 anos para um campo de concentração polaco, ficou conhecida por denunciar toda a vida a injustiça e a violência.

Loridan e o pai foram detidos em Bollène pela Gestapo, em fevereiro de 1944. Depois de serem enviados ao campo de Drancy, nos arredores de Paris, foram deportados para Auschwitz-Birkenau, em abril.

Entrou no mundo do cinema graças ao filósofo Edgar Morin, que a introduziu nas filmagens, com Jean Rouch, no documentário "Chronique d`un été".

Mais tarde, com o segundo marido, o holandês Joris Ivens, realizou importantes documentários sobre o Vietname e a China de Mao Tsé-Tung.

Em 2010, já viúva de Joris Ivens, representou o cineasta no DocLisboa, festival de cinema em Portugal exclusivamente dedicado ao documentário.