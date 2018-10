Morreu a soprano Montserrat Caballé

RTP06 Out, 2018, 09:06 / atualizado em 06 Out, 2018, 13:01 | Cultura

A soprano catalã, cuja saúde estava fragilizada há vários anos, encontrava-se internada desde o mês passado.

O funeral da cantora lírica, está marcado para segunda-feira, às 12:00, no cemitério de Barcelona.

O primeiro-ministro já veio lamentar a morte da artista, que considerava "uma embaixadora" da cultura espanhola.

Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de outubro de 2018

Montserrat Caballé interpretou os mais importantes papéis ao longo de meio século de carreira, num repertório que inclui Verdi, Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Mozart, Strauss e Dvorák.

"Não existe outra cantora que tenha cantado na sua vida a Norma e Isolda, Elvira e Salomé. É absolutamente único na história da música", afirmou a própria Montserrat num documentário conduzido pelo antigo diretor da ópera de Vienna, Ioan Holender.

Depois de ter interpretado mais de 80 papéis operáticos, Montserrat decidiu gravar em 1987 o disco "Barcelona" com o vocalista dos Queen Freddie Mercury.



"Para o mundo da ópera foi uma revolução", comenta no mesmo programa, realizado em 2003 para a televisão pública espanhola.



O tema "Barcelona" tornou-se no hino dos Jogos Olímpicos de 1992. Sem Freddie Mercury, entretanto falecdo, Montserrat Caballé atuou na cerimónia de abertura da competição.



As apresentações em público de Montserrat Caballé foram cada vez mais raras a partir da década de 1980, devido a um tumor no cérebro. A cantora conviveu durante 20 anos com o tumor benigno.Assinala o 40º aniversário da sua primeira apresentação no Liceo de Barcelona, com um espetáculo a 5 de janeiro de 2002.O reputado teatro catalão presta-lhe homenagem aquando dos 50 anos de carreira, com a participação do tenor José Carreras e da sua filha, a soprano Montserrat Martí, nascida da relação com o tenor espanhol Bernabé Martí.Montserrat Caballé recebeu o prémio Príncipe das Astúrias das Artes em 1991.

C/ agências